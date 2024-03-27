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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يسلم جهاز عروسة ويستجيب لمطلب جدة بإعادة حفيدتها للتعليم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، سيدتين من أبناء محافظة الغربية ، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهما، عقب لقائهما ليلة أمس في مسجد السيد البدوي بطنطا .

فقام محافظ الغربية بتسليم جهاز عروسة عبارة عن (شاشة، بوتاجاز، غسالة، ثلاجة) لفتاة من الفئات الأكثر احتياجا التقت به ليلة الأمس في مسجد السيد البدوي وطلبت  توفير جهاز عروسة لها وعلي الفور قام محافظ الغربية صباح اليوم بتسليم الجهاز لها.

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كما قام محافظ الغربية بالاستجابة الفورية لطلب جدة التقت به ليلة الأمس بمسجد السيد البدوي مطالبه إعادة حفيدتها المتسربة من التعليم للعملية التعليمية، وعلى الفور اجتمع المحافظ صباح اليوم بالمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بحضور الجدة والحفيدة، حيث وجه المحافظ بإلحاق الفتاة على نظام المنازل بالصف الثالث الإعدادي مع توفير كافة المستلزمات الدراسية لها ولشقيقتها في المرحلة الإعدادية.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات الحلول المناسبة التربية والتعليم التعلي الأكثر احتياجا الاستجابة الفورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات المقدمة للمواطن الداء الخدمات المقدمة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن الفئات الأكثر احتياجا الفتاة

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