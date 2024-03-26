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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية لأعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية و خطط الرصف والتطوير في كل المراكز والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

بدأت الجوله بمتابعة استمرار الأعمال في محور "طريق المعامل" بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

 

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

استمرت الجوله بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

وتابع المحافظ الجوله بتفقد مدخل دفره المؤدي الي شبين الكوم ، والتي ستساهم عملية تطويره في تحقيق سيولة مرورية وتخفيف الازدحام.
وتابع رحمي اعمال الرصف والتطوير الجاريه بقريه كفر عصام حيث يتم رصف وتطوير شارع داير الناحية  بطول ١١٠٠ متر وعرض ٦ متر.

كما تابع المحافظ اعمال تطوير شارع محله مرحوم المؤدي الى مستشفى الشرطة.

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