محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للعشر الأواخر وعيد الفطر

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للعشر الاواخر وعيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مساء اليوم مع الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية .

ووجه محافظ الغربية بوقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات خصوصا وقت الإفطار والعيد لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولًا بأول، مشددًا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة.