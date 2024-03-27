أزهري: كثرة المال من المرجح تسببها في تعاسة الإنسان

أكد الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر، أن كثرة المال قد تكون سببًا في تعاسة الإنسان، لافتًا إلى أن راحة البال أهم بكثير وأن على الإنسان التوكل على الله.



وأضاف “الدسوقي” خلال حوراه ببرنامج “احنا لبعض”، من تقديم نهال طايل، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الصدقات لها أهمية كبيرة، موضحًا لا يعلم الإنسان أية صدقة ستدخله الجنة.

ومن جانبه، استعرضت نهال طايل خطة إمام الحرم المكي لإحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان.

الصدقة وقيام الليل

وقالت إن الإمام نصح بالصدقة يوميًا خلال هذه الفترة وصلاة قيام الليل وقراءة سورة الإخلاص 3 مرات قبل النوم.