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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا بالحرب ولا بالسياسة..

هنية من إيران: الاحتلال لن يستطيع فرض معادلاته على الشعب الفلسطيني

ارشيفي
ارشيفي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إسماعيل هنية ان معركة طوفان الأقصى ألحقت هزيمة بالاحتلال الذي لم يستطع حتى اللحظة تحقيق أيا من أهدافه من الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء هنية بالرئيس الإيراني في طهران حيث قال " أياً كان قرار محكمة العدل الدولية فإن محاكمة الكيان وفضح جرائمه قد تمت.

وأضاف "الاحتلال لن يستطيع فرض معادلاته على الشعب الفلسطيني لا بالحرب ولا بالسياسة.

كما شدد على ضرورة أن يقف العالم الإسلامي إلى جانب غزة الصابرة.

من جانبه؛ شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علي أن 
القضية الفلسطينية وفي ظل المقاومة لأهالي غزة المظلومين والمقتدرين قد تجاوزت حدود العالم الإسلامي لتتحول إلى قضية تخص البشرية.

وقال: "شعوب العالم تكره بشدة الكيان الإسرائيلي المجرم وداعمته أمريكا، فالحركة الكبيرة والملحمية لقوى المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الاقصى كانت ظاهرة فريدة.

وأضاف: الكيان الإسرائيلي المختلق والإجرامي هو أساس التدهور الامني برمته في المنطقة و أي تحرك دبلوماسي لأمريكا والكيان الإسرائيلي في المنطقة مضلل.

وختم : الدول التي كانت تسعى للتطبيع مع هذا الكيان المجرم أصبحت اليوم تخجل أمام شعوبها فالوقائع الأخيرة في غزة تشكل فضيحة كبرى اخرى لأمريكا وبعض الدول الغربية في دعم الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال.

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