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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجمهور بشأن المنتخب

صدى البلد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالًا للجمهور بشأن منتخب مصر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"شايف مين اللاعيبة اللي منضمتش للمنتخب وممكن تفيد بعد كده ".

 

نتيجة مباراة مصر وكرواتيا

‏⁧‬⁩وأحرز  محمد عبد المنعم ، لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.


وبهذه النتيجة، توجّت كرواتيا بكأس العاصمة على حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتياونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيهكرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرةوأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

الإعلامي مهيب عبد الهادي المنتخب المصري عبد الهادي لاعب منتخب مصر محمد عبد المنعم مصر وكرواتيا

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