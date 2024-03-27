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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: البيت الأبيض طلب إعادة جدولة زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن البيت الأبيض طلب من حكومة بنيامين نتنياهو إعادة جدولة زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن واشنطن طلبت حضور وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي حتى يتمكنا من الحضور لسماع بدائل اجتياح مدينة رفح.

وبحسب الصحيفة فإن البيت الأبيض عازم على طرح بدائل العمل في رفح على إسرائيل قبل أن تدخل في عملية تواجد عسكري واسع النطاق في المنطقة، ولا يكتفي بعرض البدائل فقط على وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي كان أمس في اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في واشنطن.

وأثناء الليلة الماضية، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بكثافة شديدة مدينة رفح، ووفقاً للتقارير الفلسطينية، شن طيران الاحتلال أكثر من 80 غارة في أقل من 24 ساعة، مما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الليلة الماضية بوزير الدفاع الإسرائيلي جالانت في واشنطن وأوضح مرة أخرى أن واشنطن تعارض عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح.

ووفقا له: "نحن نعارض عملية برية واسعة النطاق في رفح من شأنها أن تعرض للخطر حياة أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني يجدون مأوى هناك.. هناك بدائل لعملية برية في رفح من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وحياة المدنيين الفلسطينيين".

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