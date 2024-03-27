عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهود عيان يروون تفاصيل انفجار 3 محطات صرف صحى بالقليوبية.. صور

جانب من الخسائر
جانب من الخسائر

شهدت منطقة الخصوص بالقليوبية انفجار 3 محطات صرف صحى بالخانكة والمرج والخصوص مما ادى الى إصابة 5 أشخاص وتحطم سيارة "تاكسي" وعدد من واجهات المنازل المجاورة للمحطات.
وقال أحد شهود العيان عشنا حالة رعب وسمعنا 3 انفجارات وراء بعض وهزة كبيرة جدا لدرجة أن شعرنا أن المنزل سينهار بنا، والدخان كان كثيفا وفي كل مكان، وتحطم زجاج النوافذ وعدد من السيارات والمحال التجارية.
من جانبه أعلن مصدر في محافظة القليوبية عن فصل خدمات الغاز عن المنطقة المجاورة لحادث انفجار محطة المرج الجديدة بمنطقة القلج المرتبطة بـ 3 محطات وهم الخانكة والخصوص والمرج، لحين الانتهاء من التشغيل الكامل للمحطة.
وأشار المصدر إلى أن الحريق حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي وجرى السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أى خسائر في الأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جانبه تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، الذي حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.
وتفقد المحافظ موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.
وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى و تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر فى الأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأصيب 5 أشخاص إثر اندلاع حريق اليوم الأربعاء في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بـ 3 محطات، وهي الخانكة والخصوص والمرج، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، منها مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م، وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبرى بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بـ3 محطات هي المرج والخصوص والخانكة ، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

IMG-20240327-WA0104
IMG-20240327-WA0104
IMG-20240327-WA0105
IMG-20240327-WA0105
IMG-20240327-WA0106
IMG-20240327-WA0106
القليوبية الخسائر المادية الخدمة المقدمة الخانكة محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمدارس الفنية

رئيس القاهرة لتكرير البترول: حريق محطة الخصوص لم يؤثر على أعمال الشركة

فصل خدمات الغاز عن المناطق المجاورة لانفجار محطات الصرف الصحي بالقليوبية

بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقليوبية.. تفاصيل

اشتعال النيران في 5 مواقع.. تفاصيل انفجار محطة صرف صحي المرج.. صور

محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق محطة صرف صحى المرج

رئيس جامعة بنها: خطة لصيانة جميع المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

ترشيحاتنا

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

براءة متهم في إعادة محاكمته بخلية داعش دمياط

ما بين المنتخب وليفربول|أزمة حسام حسن ومحمد صلاح تشتعل.. وهذا مصير الفرعون من الرحيل للدوري السعودي

حماية المستهلك: ضبط 3 مصانع غير مُرخصة تقلد مراتب لماركات شهيرة ..صور

فى رمضان.. شخص يعرض زوجته لممارسة الرزيلة على الفيس بوك

رئيس الوزراء يستقبل شباب حفل إفطار رمضان فى المطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ