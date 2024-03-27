رامي المتولي: مرقس عادل استطاع تحقيق نجاح كبير بخطوات سريعة

حقق مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان نجاح كبير من وقت عرضه في اليوم الأول من الموسم الدرامي الرمضاني الحالي 2024، حيث يتصدر المسلسل يوميًا المركز الأول في محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي جوجل وفيسبوك وإكس.

ويقول في هذا الصدد الناقد الفني رامي المتولي إن المعلم هو المسلسل الشعبي الأول، في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، حيث ينافس عدد من المسلسلات في فئة المسلسلات الشعبية من بينهم حق عرب ومحارب وبيت الرفاعي، لكن مصطفى شعبان يتصدر هذا العام المشهد.

وأكد المتولي أن من أهم عوامل نجاح مسلسل المعلم هو الإخراج، حيث يظهر خلال المشاهد والحلقات أن هناك جهد إخراجي كبير، وعلى الرغم من أن المُخرج مرقس عادل مخرج شاب، لكنه استطاع تحقيق نجاح كبير بخطوات سريعة، ونجح هذا العام في عمل من الأعمال التي تحمل الصبغة التجارية، ومن الأشياء التي يتضح فيها الجهد الإخراجي هو العدد الكبير من الممثلين الموجودين في العمل من فئات وأعمار مُختلفة.

وأكمل حديثه أن من الأشياء المُرعبة على المُخرج في سن مرقس عادل هو العمل مع ممثلين كبار مثل عبد العزيز مخيون وأحمد بدير وأحمد فؤاد سليم وفتوح أحمد وسلوى خطاب وانتصار، وفي الأعمار المتوسطة سهر الصايغ ومنذر رياحنة ومن الشباب أحمد عبد الله محمود وهاجر أحمد ميران عبد الوارث، مضيفًا: «لو معاك كل الناس دي وطلعت منهم أداء جيد يبقى أنت مخرج شاطر».