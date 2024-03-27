عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو مع الفنان حمزة العيلى الذى شارك فى مسلسل المداح أسطورة العودة فى شخصية الجن موت.

وقال حمادة هلال : بالفلوس تشتري الجن الازرق.. عفريت رخيص.

وقال الفنان حمادة هلال إن مسلسل المداح 4 كان بمثابة تحدي كبير له ولجميع القائمين على العمل.

وأضاف حمادة هلال لكاميرا “صدي البلد” أن وجود جزء رابع من مسلسل المداح كانت فكرة مخرج العمل أحمد سمير ، وكان رد حمادة هلال أنه يجب طرح فكرة مختلفة بإضافة فنانين جدد للعمل مثل الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان حمزة العيلي والفنان دياب.

واستكمل حمادة هلال ، معلقًا: قبل كدة كان فى حاجات قوية وحاجات ضعيفة ونقط الضعف كانت بتجري ورا شيطان واحد بس فكرنا المرة دي أن إحنا هنغير الفكرة بوجود عنصر قوي واحد وكل أسبوع بنعرض فكرة جديدة ضمن الأحداث.

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما انضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، بجانب صفاء جلال ويوسف حمادة هلال.