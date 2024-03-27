مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يطلب إعادة تحديد موعد لاجتماع بشأن رفح الفلسطينية.. تفاصيل

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، وهي أن رويترز قد أكدت من خلال تصريحات عن مسؤول أمريكي، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب إعادة تحديد موعد لاجتماع بشأن رفح الفلسطينية وواشنطن تعمل على ذلك.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بشأن الرهائن في غزة انتهت أو وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، إن المسائل العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هي الأصعب وبها النسبة الأكبر من الخلاف بين إسرائيل وحماس.