مكتب نتنياهو: رئيس الموساد سيعود إلى قطر لمقابلة الوسطاء بشأن صفقة الرهائن

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" سيعود إلى قطر لمقابلة الوسطاء في إطار مباحثات صفقة الرهائن بين تل أبيب وحماس.

وعادت من جديد مباحثات الهدنة في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الأحد الماضي حيث استضافت العاصمة القطرية الدوحة مباحثات الطرفين بحضور وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وفي القاهرة عقد اجتماعاً لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.