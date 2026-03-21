السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية سورية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشدّ العبارات للاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.



وفي بيان لها قالت الخارجية السعودية : "المملكة تشدد على رفضها لهذا الاعتداء السافر، ولانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974م.

كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية.

وشددت المملكة على تضامنها مع الجمهورية العربية السورية ودعمها فيما يصون سيادتها ويحافظ على سلامة ووحدة أراضيها، ويحقق الأمن والاستقرار لها ولشعبها الشقيق".