مطار القاهرة يشارك الركاب والعاملين فرحة عيد الفطر المبارك.. صور

نظّمت شركة ميناء القاهرة الجوى احتفالًا بمناسبة عيد الفطر المبارك داخل صالات السفر والوصول بمباني الركاب المختلفة بمطار القاهرة الدولي.

وقام فريق من قطاع العلاقات العامة والإعلام بتنفيذ عدد من الفعاليات التي عكست أجواء العيد حيث تم توزيع كحك العيد على الركاب والعاملين في مبادرة تهدف إلى مشاركة المسافرين فرحة المناسبة وإضفاء طابع إنساني على تجربة السفر كما تم تقديم البالونات للأطفال بما ساهم في إدخال البهجة والسرور على أسرهم وخلق أجواء احتفالية مميزة داخل المطار.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا إيجابيًا من الركاب حيث تم التقاط عدد من الصور التذكارية التي عكست حالة من الود والترحيب بما يعزز من الصورة الذهنية الإيجابية لمطار القاهرة الدولي كمرفق خدمي يولي اهتمامًا بالجوانب الإنسانية إلى جانب دوره التشغيلي.

وتؤكد شركة ميناء القاهرة الجوي استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات خلال المناسبات المختلفة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة سفر متكاملة تعكس الوجه الحضاري لبوابة مصر الاولي .