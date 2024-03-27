عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الفلسطيني يعلن موافقة فيفا على أحقية وسام أبو علي بتمثيل منتخب بلاده

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن موافقه فيفا على أحقية وسام أبو علي لتمثيل منتخب فلسطين.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الاتحاد الفلسطيني يعلن موافقة فيفا على أحقية وسام أبو علي لتمثيل منتخب فلسطين".

وشارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “الإسماعيلي يبدأ التفاوض للحل الودي على كل قضاياه في فيفا لحل مشكلة القيد”. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، صباح أمس الثلاثاء، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة فريق الأهلي الليبي وديا.

كانت بعثة الإسماعيلي قد اضطرت إلى العودة مرة أخرى لمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، مساء الإثنين، بعد ساعة واحدة فقط من إقلاع الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق والتابعة للطيران الليبي، وذلك بسبب وجود عطل فني في الطائرة.

ووفرت السلطات الليبية طائرة أخرى لبعثة الإسماعيلي، لتطير مباشرة من مطار بنينا بمدينة بنغازي، وتصل إلى مطار برج العرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتواجدت بعثة الإسماعيلي في ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي، بدعوة من النادي الأهلي الليبي، لخوض مباراة ودية بين الفريقين، في إطار احتفالات النادي الإسماعيلي بمرور ١٠٠ عام على تأسيسه، وانتهت المباراة بفوز الفريق الليبي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "شهداء بنينا" ببنغازي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

ترشيحاتنا

فتاوى الصائمين|هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر في شهر رمضان ومتى تأثم؟

بيان عاجل من قطر بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأغوار

علاء مرسي: حارس مسرح الريحاني رش عليا مياه عشان ما أدخلش

مصرع وإصابة 18 شخصا.. قرار عاجل من النيابة بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي

رد ناري من آيتن عامر إلى مصطفى شعبان بسبب تصريح «يلا ع المطبخ»|فيديو

رئيسة وزراء لاتفيا: حلف الناتو ليس مستعدا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

أسود جلد.. جوري بكر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ