عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق قاضي نجع حمادي: نجل المتهم دفع للمستشار نفقات علاجه وبنزين سيارته (خاص)

أرشيفية
أرشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة "عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج ومدير مديرية الطرق والنقل ومعاون قضائي  ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات ورئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ  خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل صدى البلد على كاتب الدائرة محل واقعة الرشاوي وحصل صدى البلد على أقوال سائق القاضي. 

وشهد أنه استعان به المتهم الثالث لمرافقته والمتهم الأول لمحافظة القاهرة ليخضع الأخير لكشف طبي بمستشفى "القاهرة للكلى" الكائنة بميدان طلعت حرب وليجري صيانة على سيارته، فتوجهوا للمستشفى حيث تولى المتهم الثالث دفع نفقات الكشف الطبي، كما تكفل بسداد قيمة مأكلهم وإقامتهم بنزل "فيينا" وقيمة إصلاحات سيارة المتهم الأول بمركز الصيانة المملوك للشاهد السابع والتي بلغت قيمتها 2800 جنيه، فضلاً عن تزويدها بالوقود.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا  طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى  خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .

كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدي الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة - مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ترشيحاتنا

ضبط جزارين في المنوفية ذبـ.حوا الأحصنة وباعوها للمواطنين بقويسنا

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

السر في الانتخابات| ما سبب الخلاف بين مدحت شلبي ومحمود الخطيب؟

غزوة بدر .. كيف شاركت الملائكة والشياطين؟ حسم الجدل في 10 أسئلة عن المعركة

حزب الله يعلن استشهاد عنصرين من قواته في الغارات الإسرائيلية الأخيرة |تفاصيل

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من دفع النفقة بأمر القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ