سائق قاضي نجع حمادي: نجل المتهم دفع للمستشار نفقات علاجه وبنزين سيارته (خاص)

أحالت جهات التحقيق المختصة "عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج ومدير مديرية الطرق والنقل ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات ورئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل صدى البلد على كاتب الدائرة محل واقعة الرشاوي وحصل صدى البلد على أقوال سائق القاضي.

وشهد أنه استعان به المتهم الثالث لمرافقته والمتهم الأول لمحافظة القاهرة ليخضع الأخير لكشف طبي بمستشفى "القاهرة للكلى" الكائنة بميدان طلعت حرب وليجري صيانة على سيارته، فتوجهوا للمستشفى حيث تولى المتهم الثالث دفع نفقات الكشف الطبي، كما تكفل بسداد قيمة مأكلهم وإقامتهم بنزل "فيينا" وقيمة إصلاحات سيارة المتهم الأول بمركز الصيانة المملوك للشاهد السابع والتي بلغت قيمتها 2800 جنيه، فضلاً عن تزويدها بالوقود.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .

كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدي الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة - مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.