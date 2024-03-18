هل الرشوة تجوز عند الاضطرار؟ رد حاسم من الدكتور علي جمعة

استقبل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول (هل الرشوة تجوز عند الاضطرار؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، في برنامج "نور الدين" على فضائية "أون"، أن الرشوة محرمة شرعا، ولكن تعرض فقهاء المسلمين لبيان نوع الرشوة عند الاضطرار لدفع الرشوة.

وأشار إلى أن المواطن الذي يذهب لإنهاء مصلحة ما ووجد نفسه مضطرا لدفع الرشوة، فهذه الرشوة مال سحت على المرتشي، أنا المواطن فهي مكروهة في حقه، فما حرم إعطاءه حرم أخذه.

وتابع: وهذا يكون في الحقوق الواجبة للمواطن فلا تعتبر رشوة عند دفعها بالرغم من حرمة دفعها، ومن هنا تزال الإشكالية.

