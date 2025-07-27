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النيران تلتهم الضواحي الشمالية لأثينا .. واليونان تطلب طائرات إطفاء أوروبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيران تلتهم الضواحي الشمالية لأثينا .. واليونان تطلب طائرات إطفاء أوروبية

حرائق أثينا
حرائق أثينا
محمد على

أفادت دائرة الإطفاء اليونانية بأن حريقًا هائلًا اندلع في ضاحية شمالية بالعاصمة أثينا أمس السبت، وتم إصدار أوامر لبعض السكان بالإخلاء.

وصرّح المتحدث باسم دائرة الإطفاء، فاسيليس فاثراكويانيس، للصحفيين بأن سكان بلدة كريونيري، الواقعة على بُعد 20 كيلومترًا شمال شرق أثينا، تلقّوا ثلاث رسائل نصية قصيرة تطلب منهم الإخلاء إلى مناطق آمنة. وعرضت وسائل الإعلام اليونانية مشاهد لمنازل مشتعلة، وأكد المتحدث وجود تقارير عن وقوع أضرار.

وقال فاثراكويانيس: "سنقيّم الوضع عند إخماد الحرائق. الصعوبات الحقيقية تنتظرنا"، مضيفًا أن اليونان طلبت ست طائرات إطفاء من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وعلى الأرض، يحاول 145 رجل إطفاء و44 عربة إطفاء و10 طائرات إطفاء و7 مروحيات السيطرة على الحريق، الذي لم يُعرف سببه حتى الآن.

وتعالج أربع سيارات إسعاف ما لا يقل عن خمسة من السكان، معظمهم من كبار السن، يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي.

تُؤجّج درجات الحرارة المرتفعة التي تصل أو تتجاوز 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت)، إلى جانب الجفاف والرياح العاتية، اشتعال النيران.

وأضاف فاثراكويانيس: "في ظل هذه الظروف، تتسع حرائق الغابات بسرعة كبيرة وتصبح خطيرة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف خلال الأيام المقبلة".

تتعامل إدارة الإطفاء أيضًا مع ثلاثة حرائق كبيرة أخرى في جنوب غرب البلاد، تشمل أكبر جزيرتين في اليونان - كريت في الجنوب وإيفيا شمال أثينا - إضافة إلى جزيرة كيثيرا شمال غرب كريت.

ويشارك في مكافحة الحرائق ما لا يقل عن 335 رجل إطفاء و19 طائرة و13 مروحية، التي لا يمكن تشغيلها إلا في وضح النهار.

وصرّح المتحدث باسم إدارة الإطفاء بأن 52 حريق غابات اندلع في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد أصبحت حرائق الغابات، التي يكون العديد منها مدمرًا، أمرًا شائعًا في اليونان في السنوات الأخيرة، واندلع العديد منها خلال الشهر الماضي.

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