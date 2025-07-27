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رعب في «ترافيرس سيتي».. هجوم داخل متجر بولاية ميشيجان يُسفر عن 11 مصابًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رعب في «ترافيرس سيتي».. هجوم داخل متجر بولاية ميشيجان يُسفر عن 11 مصابًا

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أعلنت السلطات الأمريكية أن 11 شخصًا على الأقل تعرضوا للطعن داخل متجر "وول مارت" في مدينة ترافيرس سيتي.
وأشارت إلى أن أحد المشتبه بهم تم احتجازه. كما ذكرت شركة "مونسون" للرعاية الصحية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن 11 شخصًا يتلقون العلاج في أكبر مستشفى بالمنطقة في شمال ميشيغان، مؤكدة أن جميعهم من ضحايا الطعن.

وأفادت شرطة ولاية ميشيغان بأن مكتب الشريف يُجري تحقيقًا في الحادث، وأن التفاصيل لا تزال محدودة، مطالبة المواطنين بتجنب المنطقة إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقد شوهدت شاحنة إطفاء، وعدة سيارات شرطة، ورجال إسعاف خارج متجر "وول مارت" عقب الحادث.

من جانبها، صرّحت حاكمة الولاية، جريتشن ويتمر، بأن مكتبها على تواصل مع الشرطة بشأن هذا الحادث المروع، وأضافت: "نتقدم بخالص تعازينا للضحايا جراء هذا العمل العنيف الوحشي".

في السياق ذاته، قال جو بينينجتون، المتحدث باسم شركة "وول مارت"، عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة تتعاون مع السلطات في التحقيقات الجارية.

كما صرّح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن المكتب يستجيب لتقديم أي دعم ضروري.

يُذكر أن مدينة ترافيرس تقع على بُعد نحو 410 كيلومترات شمال غرب مدينة ديترويت.

طعن ميشيجان السلطات الأمريكية ترافيرس قيد الاحتجاز أكبر مستشفى

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