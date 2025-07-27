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إخلاء ركاب رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بمطار دنفر الدولي .. لهذا السبب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إخلاء ركاب رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بمطار دنفر الدولي .. لهذا السبب

من عملية الإخلاء
من عملية الإخلاء

جرى إخلاء جميع المسافرين الـ 173 وستة من أفراد الطاقم على متن الخطوط الجوية الأمريكية في مطار دنفر الدولي بسبب حالة طارئة.

كان لا بد من إجلاء الرحلة التي تغادر من مطار دنفر الدولي عندما واجهت الطائرة مشكلة مع معدات الهبوط.

وكانت  الرحلة AA3023  لا تزال على المدرج عندما استشعر كابتن الطائرة بالخطر   وأعطى أمرا بالإخلاء  من على متن   بوينج 737 MAX 8 ، وفق ما ذكرت تقارير أخبار سي بي إس.

تم علاج 5 أشخاص في مكان الحادث ، بينما تم نقل السادس إلى مستشفى محلي لما تم وصفه على أنه إصابة بسيطة.

كان من المقرر أن تغادر الطائرة من دنفر في الساعة 1.12 مساءً .

Video: American Airlines Flight AA3023 Evacuated After Main Wheel Fire in Denver  https://t.co/GBfy0ATsKe pic.twitter.com/FLfcN0wzJg

— Cedar News (@cedar_news) July 26, 2025

لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث تمامًا أثناء الإقلاع ، لكن متحدثًا باسم الخطوط الجوية الأمريكية قال إن الطائرة واجهت مشكلة صيانة مع أحد إطاراتها.

ركاب رحلة مطار دنفر بوينج كابتن الطائرة

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