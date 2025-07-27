إخلاء ركاب رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بمطار دنفر الدولي .. لهذا السبب

جرى إخلاء جميع المسافرين الـ 173 وستة من أفراد الطاقم على متن الخطوط الجوية الأمريكية في مطار دنفر الدولي بسبب حالة طارئة.

كان لا بد من إجلاء الرحلة التي تغادر من مطار دنفر الدولي عندما واجهت الطائرة مشكلة مع معدات الهبوط.

وكانت الرحلة AA3023 لا تزال على المدرج عندما استشعر كابتن الطائرة بالخطر وأعطى أمرا بالإخلاء من على متن بوينج 737 MAX 8 ، وفق ما ذكرت تقارير أخبار سي بي إس.

تم علاج 5 أشخاص في مكان الحادث ، بينما تم نقل السادس إلى مستشفى محلي لما تم وصفه على أنه إصابة بسيطة.

كان من المقرر أن تغادر الطائرة من دنفر في الساعة 1.12 مساءً .

Video: American Airlines Flight AA3023 Evacuated After Main Wheel Fire in Denver https://t.co/GBfy0ATsKe pic.twitter.com/FLfcN0wzJg — Cedar News (@cedar_news) July 26, 2025

لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث تمامًا أثناء الإقلاع ، لكن متحدثًا باسم الخطوط الجوية الأمريكية قال إن الطائرة واجهت مشكلة صيانة مع أحد إطاراتها.