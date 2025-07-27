عاجل .. شاحنات المساعدات المصرية تبدأ التحرك باتجاه قطاع غزة

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن شاحنات المساعدات المصرية بدأت التحرك باتجاه قطاع غزة.



كما ويبدأ الهلال الأحمر المصري حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.



وكانت مصادر قد أكدت لـ قناة القاهرة الإخبارية أن هناك جهودًا مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لغزة والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن جسر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يتضمن مواد غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية.

كما قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه تحدث يوم السبت مع نظيريه الفرنسي والألماني وحدد خطط المملكة المتحدة لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "رئيس الوزراء أوضح كيف ستواصل المملكة المتحدة أيضًا تنفيذ خطط العمل مع شركاء مثل الأردن لإسقاط المساعدات جوًا وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية".