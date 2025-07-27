«حنظلة» تحت الحصار.. حماس تحمّل نتنياهو المسئولية عن سلامة المُتضامنين

قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة جديدة في المياه الدولية، بمنعه السفينة حنظلة من الوصول إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة.

وذكرت الحركة: “نثمّن شجاعة المتضامنين الدوليين وإصرارهم على الإبحار نحو قطاع غزة، رغم إرهاب كيان الاحتلال وتهديداته”.

وأضافت: "نحمّل حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين الإنسانيين مع غزة، وندعو الأحرار في العالم إلى مواصلة تسيير السفن لكسر حصار غزة".

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، من خلال إدانة هذه الجريمة، والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتجويع.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين، بينهم أطفال من عائلة واحدة، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي خيمة نازحين في منطقة أصداء بـمواصي خانيونس.