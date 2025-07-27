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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رمضان السيد: جميع صفقات الأهلي «سوبر».. ومصطفى محمد لا يريد العودة لمصر

الأهلي
الأهلي
علا محمد

 أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن استراتيجية ريبيرو  خلال معسكر تونس تعتمد على الاستحواذ على الكرة، موضحًا أن انتصار الأهلي بنتائج كبيرة خلال المعسكر يعكس الغزارة في صناعة الفرص.

وأضاف رمضان السيد، خلال لقائه مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك اختلافًا كبيرًا بين كولر وريبيرو في جزئية الاستحواذ الإيجابي، فضلًا عن أن الأهلي حاليًا يمتلك 22 لاعبًا على مستوى عالٍ.

وأشار إلى أن جميع صفقات الأهلي «سوبر»، بينما ارتكب وسام أبو علي تصرفات سيئة منذ عودته من كأس العالم للأندية، على الرغم من صعوبة تعويضه.

وتابع: «لديّ تحفظ على مستوى جراديشار مع الأهلي، ومحمد شريف ظهر بشكل جيد للغاية في معسكر تونس، بينما يُعد حمزة عبد الكريم مهاجمًا واعدًا، لكن من الصعب الاعتماد عليه في الموسم المقبل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «الأهلي بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم بنسبة 100%، ومن الصعب أن يتفاوض مع مصطفى محمد، لأنه يريد الاستمرار في أوروبا».

رمضان السيد نجم الأهلي السابق استراتيجية ريبيرو ريبيرو معسكر تونس الأهلي كولر

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