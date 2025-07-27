تسريبات تكشف تفاصيل جهاز Honor اللوحي الصغير من الفئة الرائدة

كشفت تسريبات حديثة عن قرب إطلاق Honor Pad V9، وهو جهاز لوحي صغير الحجم لكن صُنف ضمن الفئة الرائدة.

تم رصده ضمن استراتيجية Honor المعروفة بـPlan Honor Alpha، ووصِف بأنه يحمل شاشة راقية مع دعم متقدم للذكاء الاصطناعي مثل AiMAGE لتعزيز جودة الصور والتصوير الفوتوغرافي.

تصميم خفيف ومقاوم للضغط

يتميز الجهاز بجسم فائق النحافة وبُنية خفيفة الوزن مصنوعة من المعدن. هذا الأمر طُرح في MWC 2025، ويمثل امتدادًا لاتباع Honor لنهج الأجهزة النحيلة، مع شاشة Eye Comfort “Oasis” بقياس صغير مقارنة بـMagicPad 3 الأقرب للفئة الكبيرة.

شاشة مزدوجة المزايا: مريحة وسريعة

حسب التسريبات، تأتي Honor Pad V9 بشاشة 2.8K عالية الجودة تعمل بتقنية حماية العين، مع معدل تحديث قد يصل إلى 165 Hz والسطوع العالي. هذه المزايا تجعلها مثالية للعمل والترفيه دون إجهاد للعين، كما توفر تجربة مشاهدة سلسة ومتقدمة.

الأداء والذاكرة والتخزين

لم تُكشف تفاصيل المعالج بعد، ولكن يُرجَّح أن تعتمد على شريحة من الفئة العليا مثل Snapdragon 8 Gen 3، مدعومة بستة إلى اثني عشر جيجابايت من LPDDR5X‬ RAM وسعة تخزين تصل إلى 1 TB UFS 4.0، موازيةً لمواصفات أجهزة Honor الأُخرى مثل MagicPad 3 .

بطارية قوية ودعم للشحن السريع

من المتوقع أن تحمل Honor Pad V9 بطارية ضخمة تقارب 10,000 mAh مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة حوالي 66 W. وهذا يوفر استقلالية عالية رغم الحجم الصغير، مع قدرة على الاستخدام لفترات طويلة دون توقف.

دعم القلم والإنتاجية المتنقلة

يُتوقع أن يدعم الجهاز قلمًا رقميًا ذكيًا مع القدرة على العمل كلوح رقمي للإنتاجية والرسم، ويُعتقد أن النظام يأتي بواجهة MagicOS 8 أو HarmonyOS 5، مع إصدارات طويلة الأجل وتحديثات أمنية لسبع سنوات ضمن استراتيجية Honor المستقبلية.

التوفر المتوقع والتسعير

دُعي الجهاز للعرض الأولي في مؤتمر MWC 2025 في برشلونة، ولا تزال تفاصيل الأسعار الدولية مجهولة. ومن المتوقع أن يُطلق ضمن الأسواق الآسيوية أولًا بسعر قريب من فئة 400–500 دولار، مع إمكانية توسيع التوفر لاحقًا إلى أوروبا والشرق الأوسط .

وكشفت التسريبات أن Honor Pad V9 يمثل خطوة جريئة نحو تقديم جهاز لوحي رائد صغير الحجم ومتين، يوازن بين التصميم النحيف، أداء عالي، شاشة متطورة، وذكاء اصطناعي يعزز تجربة الاستخدام. إذا أرادت Honor فرض نفسها في فئة "tablet mini" الراقية، فإن هذا الجهاز يبدو كخيار واعد ومثير للاهتمام قبل الكشف الرسمي.