هاتف Honor Magic 7 Pro يحتفل بكأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025

ينتظر العالم انطلاق النسخة المرتقبة من كأس العالم للألعاب الإلكترونية EWC 2025، الحدث الأضخم عالميًا المخصص لعشاق المنافسات الرقمية.

ومثلما جرت العادة، لن يمرّ هذا الحدث دون شريك تقني لافت، إذ تم اختيار هاتف Honor Magic 7 Pro ليكون الهاتف الرسمي للبطولة.

الرياض تحتضن العالم الرقمي من جديد

تُقام البطولة هذا العام في مدينة البوليفارد بالرياض، وذلك في الفترة الممتدة من أوائل يوليو حتى نهاية أغسطس.

ويجتمع خلالها أكثر من 2000 لاعب محترف و200 نادٍ إلكتروني من أكثر من 100 دولة، ضمن 25 بطولة تغطي 24 لعبة شهيرة، في سباق عالمي غير مسبوق تتجاوز فيه الجوائز قيمة 70 مليون دولار.

ولا تقتصر المنافسات على الألعاب التقليدية التي تعتمد على الرسوميات السريعة والمعارك النارية، بل تشهد البطولة هذا العام انضمام ألعاب جديدة مثل Valorant وFatal Fury: City of the Wolves، وحتى لعبة الشطرنج العريقة، التي ستشهد صراعات ذهنية بين نخبة من أذكى اللاعبين حول العالم.

Honor Magic 7 Pro: الجهاز الرسمي للبطولة

ليس من المفاجئ أن يقع الاختيار على Honor Magic 7 Pro ليكون الهاتف الذكي الرسمي للبطولة، خصوصًا أن هذا الهاتف مصمم خصيصًا لعشاق الألعاب الثقيلة ويقدم مواصفات تليق بالبطولة العالمية حيث يتميز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الفئة الرائدة.

كما يتميز الهاتف المنتظر بشاشة OLED LTPO مقاس 6.8 بوصة بتقنية التحديث الديناميكي من 1 إلى 120 هرتز، علاوة على وجود ميزة تقنية AI لحماية العين من الإرهاق خلال جلسات اللعب الطويلة، كما يتميز الهاتف بنظام تبريد متطور يمنع ارتفاع حرارة الجهاز أثناء الاستخدام المكثف و رسوميات بمستوى أجهزة الكمبيوتر.

تحسين إدارة الطاقة لضمان اللعب المتواصل دون انقطاع

وسيتم استخدام هذا الهاتف في البطولات الخاصة بأشهر ألعاب الهاتف مثل PUBG Mobile وHonor of Kings وFree Fire وMobile Legends: Bang Bang، حيث تصل الجوائز لبعض هذه الألعاب وحدها إلى 10 ملايين دولار.

تجربة تتجاوز حدود اللعب

لا يقتصر EWC 2025 على المباريات وحدها، بل يُعد بمثابة مهرجان ترفيهي متكامل، مع عروض موسيقية مباشرة، ومناطق تفاعلية للجمهور، وفعاليات ثقافية منتشرة في مختلف أنحاء الموقع. ومن اللافت أيضًا وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي يؤدي دور السفير العالمي للبطولة.

مع هذا المستوى من الحضور العالمي والدعم التقني الفائق، يبدو أن كأس العالم للألعاب الإلكترونية لهذا العام سيكون محطة فارقة في تاريخ الرياضات الرقمية، ولن تمر دون أن تضع Honor بصمتها التكنولوجية على الحدث.