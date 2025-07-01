Honor Magic8 Max بشاشة 7 بوصة يطل على سوق الهواتف الذكية في 2025

تستعد شركة هونر لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة Magic8 يحمل اسم Honor Magic8 Max، والذي يتميز بشاشة ضخمة تقارب 7 بوصات، ما يجعله من أكبر الهواتف الذكية المنتظرة هذا العام.

يأتي هذا الجهاز في وقت يشهد فيه سوق الهواتف الذكية توجهًا متزايدًا نحو تقديم شاشات كبيرة تلبي احتياجات المستخدمين المهتمين بالألعاب ومشاهدة المحتوى بشكل موسع، في مقابل انتشار نسخ مصغرة من الهواتف الرائدة مثل OnePlus 13s وVivo S30 Pro Mini.

تسريبات Honor Magic8 Max

تشير التسريبات إلى أن شاشة Honor Magic8 Max ستبلغ حوالي 6.9 بوصة، متجاوزة بذلك الحد التقليدي لشاشات الهواتف الذكية التي تقترب عادة من 6.8 بوصة في الطرازات الكبرى.

ويُتوقع أن يأتي الهاتف مع معالج متطور من فئة Snapdragon 8 Elite 2، وهو المعالج ذاته المستخدم في طراز Honor Magic 8 Pro، مما يعزز من أداء الجهاز في المهام الثقيلة والألعاب.

واجهة هونر

كما من المتوقع أن يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مما يضمن تجربة تصوير متقدمة.

ويُرتقب أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة هونر المخصصة، مع بطارية كبيرة تدعم الاستخدام المكثف لفترات طويلة.

استراتيجية هونر

يأتي إطلاق Honor Magic8 Max في إطار استراتيجية هونر لتلبية شريحة المستخدمين الباحثين عن هواتف ذات شاشات عملاقة توفر تجربة مشاهدة غامرة وأداء قوي، ويُتوقع أن يشكل إضافة مهمة ضمن فئة الهواتف الذكية الكبيرة الحجم في 2025.

بذلك، يعكس Honor Magic8 Max توجهًا واضحًا نحو تقديم أجهزة متميزة تجمع بين الحجم الكبير والأداء العالي، مع الحفاظ على تصميم عصري وتقنيات متقدمة تلبي تطلعات المستخدمين في الأسواق العالمية.