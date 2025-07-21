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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أكبر بطارية وأسرع أداء.. سعر ومواصفات honor x70

جهاز Honor X70
جهاز Honor X70
لمياء الياسين

أقامت شركة Honor في الأسبوع الماضي،  فعالية في الصين لأطلاق العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك جهاز Honor X70 ، وسماعات Earbuds A Pro ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة MagicBook X Plus ومن بينها جهاز Honor Pad GT 2 Pro عالي الأداء. وبينما أعلنت الشركة عن سعر الجهاز اللوحي وميزاته الرئيسية خلال الفعالية، إلا أنها أغفلت بعض التفاصيل المهمة من القائمة الرسمية واليوم، أصبح جهاز Honor Pad GT 2 Pro متاحًا للبيع رسميًا في الصين، وتكشف قائمة المنتجات المحدثة الآن عن جميع مواصفاته.

مواصفات و مميزات Honor Pad GT 2 Pro

يتميز جهاز Honor Pad GT 2 Pro بشاشة LCD كبيرة مقاس 12.5 بوصة بدقة 3K تبلغ 3048 × 2032 بكسل. وتوفر الشاشة معدل تحديث سلسًا يبلغ 165 هرتز، ويمكن أن يصل سطوعها الأقصى إلى 1000 شمعة.
يعمل جهاز Pad GT 2 Pro بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 10,100 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

ميزات جهاز Honor Pad GT 2 Pro

 ووفقًا لشركة Honor، يُمكن شحن الجهاز بالكامل في 73 دقيقة فقط. ويتميز الجهاز بنظام التبريد الجليدي من Honor لتبديد الحرارة.
يأتي الجهاز اللوحي بنظام تشغيل MagicOS 9.0.1 المبني على نظام أندرويد. وللتصوير، يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والصور الشخصية (سيلفي).

يوفر هذا الجهاز اللوحي ميزات اتصال مثل Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 وثمانية مكبرات صوت مدمجة. يفتقر إلى دعم الاتصال الخلوي. يتميز بتصميمه النحيف، حيث يبلغ سمكه 5.95 مم فقط، ويزن 532 جرامًا.

سعر Honor Pad GT 2 Pro

يتوفر جهاز Honor Pad GT 2 Pro الآن للشراء في الصين. سعر إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت هو 2999 يوان (حوالي 410 دولارات أمريكية). الأسعار كالتالي: إصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 2499 يوان (حوالي 349 دولارًا أمريكيًا)، إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 2699 يوان (حوالي 377 دولارًا أمريكيًا)، إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 2999 يوان (حوالي 419 دولارًا أمريكيًا)، وإصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 3399 يوان (حوالي 474 دولارًا أمريكيًا) ويمكن للمشترين الاختيار بين خيارات ألوان متنوعة

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