أحمد موسى ردا على مخطط إسرائيلي للتنازل عن جزء من سيناء لغزة: بنحافظ على حدودنا.. وقناة السويس: عدد السفن اليومية ارتفع لـ 75 | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

قناة السويس: عدد السفن اليومية ارتفع لـ 75.. وأخرى عملاقة تعبر بانتظام دون تأخير

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التطويرات الأخيرة التي شهدها المجرى الملاحي وخاصة افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، كانت نقطة تحول كبرى، مؤكدًا أن هذا المشروع الاستراتيجي رفع عدد السفن اليومية من 42 إلى 75 سفينة، واستوعب مرور سفن عملاقة يصل غاطسها إلى 22 مترًا وحمولتها 24000 حاوية.

أحمد موسى: مصر شريان الحياة لغزة.. ولم نغلق معبر رفح يوما

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تغلق الجانب المصري من معبر رفح يوما واحدا.



أحمد موسى ردا على مخطط إسرائيلي للتنازل عن جزء من سيناء لغزة: بنحافظ على حدودنا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أخطر وثيقة تفضح أسرار الحملات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.



محافظ شمال سيناء: جاهزون لاستقبال أي مصابين.. ومعبر رفح لم يغلق منذ 7 أكتوبر

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن كثيرا من الاتهامات التي وجهت إلى الدولة المصرية والتي منها أن الدولة المصرية تغلق المعبر ولا بد من فتحه بالقوة، المرددين لا يعرفون ماذا تعني المعابر من الأساس.

أحمد موسى: لا توجد دولة في الكون تتعرض لحجم هائل من الشائعات مثل مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد دولة في الكون كله مثل مصر تتعرض لحجم هائل من الشائعات والأكاذيب.



الحكومة: العمل بالمنطقة البديلة بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة قارب على الانتهاء

أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العمل بالمنطقة الجديدة "المنطقة البديلة" بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة قارب على الانتهاء بنسب كبيرة والعديد من الخدمات تم الانتهاء منها بالفعل، خاصة أن الجهات المعنية قامت بتسهيل عملية انتقال المواطنين المتواجدين في منطقة المرحل الأولى التي تم تسليمها في منطقة رأس الحكمة، والحرص على انتقالهم لمنطقة شمس الحكمة.

آلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن استهداف المناطق بغزة .. والمسيرّات تحلق بكثافة

قال بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من دير البلح، إن آلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن استهداف مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية والمُسيّرات الإسرائيلية تواصل تحليقها بكثافة فوق القطاع، وتنفذ غارات متتالية على مناطق عدة، خاصة في المحافظة الوسطى.



رئيس الوزراء البريطاني: يجب على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات لإنهاء مأساة غزة

أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات برا لإنهاء الوضع المأساوي في غزة، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية .



حماة وطن: الإخوان فقدوا مصريتهم ووطنيتهم دعما لجماعة مشبوهة

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن دعوات جماعة الإخوان بالتجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج، تترجم لواقع مشبوه لجماعة مشبوهة، وأنصارها لوثوا العقول، ولا يعلمون إلى أى جانب يقفون.

جيش الاحتلال: نفذنا 100 غارة على عدة مواقع بغزة خلال 24 ساعة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أنهم بتنفيذ 100 غارة على عدة مواقع داخل مدينة غزة وذلك في خلال 24 ساعة، وجاء ذلك بحسب مانشرته «القاهرة الإخبارية» في بيان عاجل.