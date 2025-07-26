محافظ شمال سيناء: جاهزون لاستقبال أي مصابين.. ومعبر رفح لم يغلق منذ 7 أكتوبر

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء إن كثير من الاتهامات التي وجهت إلى الدولة المصرية والتي منها أن الدولة المصرية تغلق المعبر ولابد من فتحه بالقوة، المرددين لا يعرفون ماذا تعني المعابر من الأساس.

معابر مع الجانب الإسرائيلي

وأضاف محافظ شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن قطاع غزة له معابر مع الجانب الإسرائيلي وله معابر مع مصر، كما أن له منافذ مع الجانب الإسرائيلي، والتي منها منفذ صوفا والمخصص للبضائع والذي تم إغلاقه عام 2008، ومعبر نحال هوس للوقود والغاز والذي تم إغلاقه عام 2010 لأسباب أمنية تخص الجانب الإسرائيلي.

وقف إطلاق النيران

وأكد أن هناك منافذ مع مصر ومنها معبر رفح البري جنوب غزة، وهذا المعبر مخصص للأفراد فقط وهناك جانبين يسيطران عليه، الجانب المصري ولم يغلق إطلاقا منذ السابع من أكتوبر وقبل ذلك، والجهة الأخرى يسيطر عليها السلطة الفلسطينية أثناء وقف إطلاق النيران، لكن نظرا للعمليات العسكرية القائمة في قطاع غزة قام بإغلاقه الجانب الإسرائيلي.

وشدد على أن المعبر من الجانب المصري يعمل بكامل طاقته وجاهز لاستقبال أي مصابين فور الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار.