قناة السويس: عدد السفن اليومية ارتفع لـ 75.. وأخرى عملاقة تعبر بانتظام دون تأخير

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التطويرات الأخيرة التي شهدها المجرى الملاحي وخاصة افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، كانت نقطة تحول كبرى، مؤكدًا أن هذا المشروع الاستراتيجي رفع عدد السفن اليومية من 42 إلى 75 سفينة، واستوعب مرور سفن عملاقة يصل غاطسها إلى 22 مترًا وحمولتها 24000 حاوية.

ازدواج قناة البحيرات المرة

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهيئة افتتحت في فبراير الماضي مشروعًا جديدًا في القطاع الجنوبي، شمل ازدواج قناة البحيرات المرة لمسافة 10 كيلومترات، لتصل المسافة المزدوجة إلى 82 كيلومترًا، كما تم توسيع وتعميق القناة لمسافة 30 كيلومترًا، مما حسَّن حركة الملاحة وخفّض زمن العبور.

وأكد أن هذه المشروعات نُفذت بالكامل بأيدٍ مصرية، وبتمويل ذاتي من ميزانية الهيئة دون تحميل الدولة أي أعباء، مشددًا على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة وتوجيهاته المباشرة كانا عاملًا حاسمًا في تحقيق هذه الطفرة.