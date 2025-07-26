أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ميناء العريش في سيناء هو نواة المشروعات الضخمة لأبناء أرض الفيروز .



وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم في العالم ويستقبل أكبر الحاويات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لا بدائل عن قناة السويس التي تستقبل أكبر الحاويات في العالم".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" قناة السويس توفر الوقت والأموال على شركات التجارة العالمية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: العريش المصرية أصبح بها ميناء دولي يستقبل اكبر سفن الحاويات في العالمك ".