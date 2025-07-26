أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا لمصر أمام مخطط إسرائيلي خبيث

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أخطر وثيقة تفضح أسرار الحملات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : المخطط الإسرائيلي الأمريكي تحدث عن المكاسب المصرية بعد التنازل عن جزء من سيناء لصالح فلسطين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" والمخطط الإسرائيلي تحدث عن أن مصر ستحصل على قطعة ارض مقابل قطعة أرض والأرض الجديدة في صحراء النقب".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" المخطط الإسرائيلي تحدث عن سماح إسرائيل لمصر بشق نفق يربط مصر بالأردن بطول 10 كيلو ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" المخطط الإسرائيلي الأمريكي تحدث عن أزمة مياه نهر النيل في مصر وتحدث عن ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات تحلية وتنقية المياه مقابل التنازل عن جزء من سيناء للغزة لكن هذا المخطط لن ينجح ومصر أجهضته".

