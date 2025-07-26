مخطط أمريكي إسرائيلي لإعلان دولة فلسطينية في سيناء .. أحمد موسى يكشف المستور

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أخطر وثيقة تفضح أسرار الحملات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.







وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك حملات مشبوهة تحاك ضد بلدنا وهما عايزين تواجد فوضى في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك وثيقة تم نشرها في يناير 2010 تتحدث عن مخطط أمريكي إسرائيلي لإعلان الدولة الفلسطينية في سيناء وده كلام خطير ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" في 2010 الامريكان كانوا منتظرين خليفة مبارك لإعلان الدولة الفلسطينية في سيناء ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مستشار الامن القومي الإسرائيلي جيورا أيلاند طرح فكرته لتنفيذ هذه الخطة الخطيرة ".