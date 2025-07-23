قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى كامل: ما حدث في حفل راغب علامة أزمة حقيقية.. واحترام المسرح واجب
مدبولي لصدى البلد: زيادة الأنشطة والغرف الفندقية بالعلمين لجعلها وجهة سياحية طوال العام
يجب تدريسه بقيمته وقدره.. وزير التعليم: نسبة النجاح في الدين 70%
ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو
حماس: تصويت الكنيست بفرض السيادة على الضفة إجراء باطل وعدوان سافر
توجيه الرئيس.. عبد اللطيف: نقلنا التعليم الدولي لمحدودي الدخل من خلال نظام البكالوريا
ما فضل الإمامة في الصلاة؟.. دعاء نبوي يكشف مكانتها
واتساب لنظام ويندوز يختفي.. وميتا تقدم بديلا عنه
أحمد موسى: المونوريل نقلة حضارية.. والأتوبيس الترددي يقلل زمن الانتظار في الذروة
وزير التعليم: البكالوريا بحاجة لحوار مجتمعي.. ولم نلغ مواد في الثانوية العامة
أحمد موسى: تطوير النقل والسكك الحديدية يواكب تطلعات المواطن ويخدم السياحة
مدبولي: الضبعة النووية ستولد طاقة ضعف المُنتجة من السد العالي.. وهذا موقف قانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المونوريل نقلة حضارية.. والأتوبيس الترددي يقلل زمن الانتظار في الذروة

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المونوريل يمثل وسيلة نقل حضارية، كما يُعد مشروع الأتوبيس الترددي رؤية متقدمة في مجال النقل الجماعي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأتوبيس الترددي يُقلص زمن الانتظار في أوقات الذروة ليصل إلى دقيقتين فقط، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت بنية تحتية حديثة تدعم هذه الوسائل.

وأضاف أن الزراعة تمثل محورًا رئيسيًا في جهود الدولة، لافتًا إلى وجود مشروعات زراعية عملاقة في مناطق "مستقبل مصر" و"توشكى"، وأن العام المقبل سيشهد دخول 4 ملايين فدان إلى الخدمة الزراعية.

وأوضح أن الدولة تعمل على عدة ملفات ضخمة في وقت واحد، منها مشروع "حياة كريمة" الذي يشمل 4500 قرية ويخدم 60 مليون مواطن في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استكمال هذا المشروع القومي.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث تم إنشاء مستشفيات حديثة تقدم خدمات متطورة، منها مستشفى وادي النطرون التي وصفها بأنها مستشفى متميزة تستقبل أعدادًا كبيرة من حالات الطوارئ.

وشدد على أن كل هذه الإنجازات جاءت بعد أن كانت البنية التحتية منهارة في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد بناء هذه البنية بقوة وكفاءة. 

المونوريل الإعلامي أحمد موسى الأتوبيس الترددي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

فيات بونتو موديل 2016

فيات بونتو هاتشباك بـ 450 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك في السوق المحلي

منها مرسيدس وبي ام دبليو.. سيارات أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جهاز لوحي اقتصادي من وان بلس بمواصفات احترافية و أفضل ساعة ذكية في الأسواق.. اعرف مواصفاتها

بالصور

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

فيديو

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد