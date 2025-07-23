أحمد موسى: المونوريل نقلة حضارية.. والأتوبيس الترددي يقلل زمن الانتظار في الذروة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المونوريل يمثل وسيلة نقل حضارية، كما يُعد مشروع الأتوبيس الترددي رؤية متقدمة في مجال النقل الجماعي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأتوبيس الترددي يُقلص زمن الانتظار في أوقات الذروة ليصل إلى دقيقتين فقط، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت بنية تحتية حديثة تدعم هذه الوسائل.

وأضاف أن الزراعة تمثل محورًا رئيسيًا في جهود الدولة، لافتًا إلى وجود مشروعات زراعية عملاقة في مناطق "مستقبل مصر" و"توشكى"، وأن العام المقبل سيشهد دخول 4 ملايين فدان إلى الخدمة الزراعية.

وأوضح أن الدولة تعمل على عدة ملفات ضخمة في وقت واحد، منها مشروع "حياة كريمة" الذي يشمل 4500 قرية ويخدم 60 مليون مواطن في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استكمال هذا المشروع القومي.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث تم إنشاء مستشفيات حديثة تقدم خدمات متطورة، منها مستشفى وادي النطرون التي وصفها بأنها مستشفى متميزة تستقبل أعدادًا كبيرة من حالات الطوارئ.

وشدد على أن كل هذه الإنجازات جاءت بعد أن كانت البنية التحتية منهارة في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد بناء هذه البنية بقوة وكفاءة.