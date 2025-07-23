أحمد موسى: تطوير النقل والسكك الحديدية يواكب تطلعات المواطن ويخدم السياحة

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتطور الكبير الذي شهده قطاع النقل في مصر، خاصة في منظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى إدخال قطارات حديثة مثل "تالجو"، وتحديث العربات القديمة، وإضافة عربات درجة ثالثة مكيفة لخدمة مختلف شرائح المواطنين.



وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذا التطوير لا يقتصر على الخدمة المحلية، بل يسهم أيضًا في دعم قطاع السياحة، إذ أصبحت القطارات وسيلة مفضلة للزوار بفضل جودتها وسرعتها وراحتها، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات بين المحافظات.



وأشار إلى أن شبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى أصبحت شريانًا حيويًا، تنقل حاليًا نحو 3 ملايين راكب يوميًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب قريبًا، في ظل أعمال التوسعة وتطوير المحطات والخطوط الجديدة.



واختتم حديثه مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي الأخيرة، رغم قصر مدتها، حملت رسائل مهمة تتعلق بما تم إنجازه في مختلف القطاعات، وتستحق قراءة متعمقة لما تتضمنه من إشارات إلى المرحلة القادمة من التنمية.

