العشوائيات تحولت.. أحمد موسى: مبادرة "حياة كريمة" غيّرت واقع ملايين المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي شدد على رفضه استمرار المواطنين في العيش داخل عشوائيات لا تليق بكرامتهم، متابعا: الدولة نفذت مشروعات ضخمة لتوفير وحدات سكنية حديثة ضمن جهود تحسين جودة الحياة.



وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أكثر من 600 منطقة عشوائية تم تطويرها بالكامل خلال السنوات الأخيرة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.واسترسل: "هناك أشخاص كانوا يعيشون في أوضاع غير آدمية، واليوم الدولة وفرت لهم وحدات سكنية ومساجد وكنائس ونوادٍ".



وأشار إلى أن نحو نصف مليون أسرة مصرية استفادت من هذه الوحدات خلال 11 عامًا، مؤكدًا أن الدولة وضعت بنية تحتية قوية لدعم هذه التحولات الاجتماعية والتنموية، ما يعكس الإرادة السياسية لتغيير واقع المصريين نحو الأفضل.



