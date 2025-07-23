أحمد موسى: إسرائيل شاغلة نفسها بجيش مصر وتحديثه المستمر

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة تمكنت من تحديث القوات المسلحة خلال الفترة الماضية بالرغم من التحديات، متابعا: الرئيس السيسي كان حريصا على تطوير وتحديث القوات الجوية وتنوع مصادر السلاح.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الدولة قامت أيضا بتطوير القوات البحرية، متابعا: الجيش الإسرائيلي يتابع باستمرار تطوير وتحديث القوات البحرية المصرية ويتسألون دائما عن سبب التحديث.



واسترسل: "إسرائيل شاغلة نفسها بجيش مصر"، مشددا على أن تحديث أسطول القزات المسلحة البحرية والبرية والجوية أمر ضروري لردع أي محاولات من قبل العدو.



ولفت إلى أن إسرائيل ترى أن مصر تمتلك قوة مدرعة مرعبة، ولكنهم لا يعلموا مدى قوة القوات البحرية والبرية والجوية، فجميعهم مرعبين.



