أحمد موسى: القضاء على العشوائيات منح الحياة الكريمة لنحو 1.5 مليون مواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشروعات الدولة المصرية، وخاصة في ملف تطوير العشوائيات، أحدثت تحولًا جذريًا في حياة مئات الآلاف من الأسر، موضحًا أن نحو نصف مليون أسرة، أي ما يقارب مليون ونصف مواطن، انتقلوا من أوضاع سكنية غير آدمية إلى مساكن حديثة تليق بكرامتهم الإنسانية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ما تم في هذا الملف يُعد إنجازًا اجتماعيًا غير مسبوق، ويعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن هذه النقلة النوعية لم تقتصر على توفير السكن فحسب، بل شملت أيضًا بيئة حضارية وخدمات متكاملة، ما يُعد خطوة محورية نحو تحقيق مفهوم "الحياة الكريمة" للمواطن المصري.

ولفت إلى أن أكثر من 600 منطقة عشوائية تم تطويرها بالكامل خلال السنوات الأخيرة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.



