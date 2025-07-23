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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المصريون تمكنوا من التصدي للفتن التي خخطت لها المنظمات الإرهابية

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة والشرطة المصرية تستخدم تقنيات وتكنولوجيات على أعلى مستوى، موضحا أن الرئيس السيسي أشاد بالشعب المصري والجيش والشرطة.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري تمكن من التصدي لمحاولات الفتن التي تخطط لها المنظمات الإرهابية، مضيفا أن هناك مؤامرات خارجية، ومصر ترى ومنتبهة لكل ما يحدث.

 الرئيس السيسي تحدث عن الإرهاب

وذكر الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي تحدث عن الإرهاب، وجهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب في سيناء، مضيفا: الدولة تمكنت من تنمية سيناء وعودة الحياة لطبيعتها واستقرارها.

وأردف: الرئيس السيسي قال : لا يمكن أن أخلى الأهالي يعيشون في عشوائيات، وتم عمل وحدات سنكية متميزة والعشوائيات تحولت إلى حياة كريمة تليق بالمصريين.

أكثر من 600 منطقة عشوائية كانت في مصر

وأوضح: أكثر من 600 منطقة عشوائية كانت في مصر، هناك جهود ضخمة بذلت لإيصال مبادرة حياة كريمة للمواطنين، ناس كانوا عايشين ومش عايشين، الدولة أتاحت وحدات سكنية ومساجد وكنائس ونوادي لسكان العشوئيات، خلال آخر 11 عاما .. نصف مليون أسرة استفادت من الوحدات السكنية، الدولة أعدت بنية تحتية قوية لدعم المشروعات الضخمة.
 

أحمد موسى المصريون المنظمات الإرهابية القوات المسلحة

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