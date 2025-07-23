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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مشروعات الدولة نقلة حضارية غير مسبوقة والمواطن هو المستفيد الأول

أحمد موسى
أحمد موسى
قسم التوك شو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشروعات الدولة المصرية غيرت حياة مئات الآلاف من الأسر، مشيرًا إلى أن ملف العشوائيات وحده استفاد منه نحو نصف مليون أسرة، أي ما يقارب مليون ونصف أسرة، انتقلوا من ظروف معيشية صعبة إلى حياة كريمة تليق بآدميتهم.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن حجم الإنجاز في الطرق والمحاور غير مسبوق في تاريخ مصر، طريق السويس، ومن الصعيد إلى بحري، ومن الساحل الشمالي إلى سيناء.

وأضاف أن شبكة الطرق والموانئ والمشروعات القومية غيرت وجه مصر، وأصبحت الدولة تمتلك بنية تحتية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لحركة التجارة العالمية.

كلمة الرئيس الأخيرة

وأوضح أن كلمة الرئيس الأخيرة رغم قصر مدتها تحتاج إلى شرح مطول، لما تضمنته من رسائل مهمة حول ما تم إنجازه في مختلف المجالات، مؤكدًا أن كل مشروع تم تنفيذه يخدم المواطنين بشكل مباشر.

 التطور الكبير في منظومة النقل

وأشار إلى التطور الكبير في منظومة النقل، خاصة ما تم في مجال السكك الحديدية، من إدخال قطارات جديدة مثل "تالجو"، وعربات درجة ثالثة مكيفة، وصولًا إلى تغيير كامل في شكل القطارات القديمة، لتواكب تطلعات المواطن المصري وتليق به.

الاهتمام بالسياحة

وشدد على أن الاهتمام بالسياحة يتطلب تطوير البنية التحتية، بما في ذلك القطارات التي أصبحت وسيلة مفضلة لكثير من السياح، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة النقل يهدف أيضًا إلى تقليل زمن الرحلات بين المحافظات وتحسين جودة الخدمات.

 شبكة المترو

وذكر أن شبكة المترو تمثل شريانًا حيويًا في القاهرة، حيث تنقل حاليًا نحو 3 ملايين راكب يوميًا، وستصل قدرتها إلى 5 ملايين راكب، بالإضافة إلى تطوير المحطات والخطوط الجديدة، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الدولة لتحسين حياة المواطنين.

أحمد موسى مشروعات الدولة حياة كريمة شبكة الطرق المشروعات القومية

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