أحمد موسى: لا توجد دولة في الكون تتعرض لحجم هائل من الشائعات مثل مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد دولة في الكون كله مثل مصر تتعرض لحجم هائل من الشائعات والأكاذيب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: سأعرض وثيقة عمرها 15 سنة بعد قليل، وهي سبب الحملات التي تستهدف مصر .

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر من أكثر الدول التي تتعرض لشائعات وأكاذيب في العالم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان وأعوانهم ما نجحوش يعملوا فوضى داخل البلد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "سأعرض بعد قليل سِرّ ما يحدث بالتفاصيل، لما يحاك للدولة المصرية من شائعات ومخططات".