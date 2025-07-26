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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيرس مورجان ينتقد إسرائيل: تمنعون الإعلام من دخول غزة وتدّعون الشفافية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وجه الإعلامي البريطاني المعروف، بيرس مورجان، انتقادات شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، متهما إياها بمحاولة التستر على ما يحدث في قطاع غزة من خلال منع وسائل الإعلام الدولية من الوصول إلى هناك.

وخلال إحدى حلقات برنامجه، تساءل مورجان:


"تقولون إنكم لا تطلقون النار على الجائعين، فكيف نفسر إطلاق النار على حشود تتدافع للحصول على القليل من الطعام؟ ربما كنا سنأخذ تصريحاتكم بجدية لو سمحتم للصحافة بالدخول والتحقق."

وأشار إلى أن إسرائيل تبرر منع دخول الصحفيين إلى غزة بحجة "القلق على سلامتهم"، معتبراً أن السبب الحقيقي هو أن "أكثر من 200 صحفي فلسطيني قتلوا، مما يدل على أن حماية الصحفيين ليست أولوية لدى السلطات الإسرائيلية".

وأضاف أن قرار السماح بدخول الإعلام لا ينبغي أن يكون بيد حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بل هو من صلاحيات المؤسسات الإعلامية المعنية.

وتناول مورجان ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الإعلام، قائلاً:
"بعد هجمات 7 أكتوبر، فتحتم الأبواب أمام الصحفيين الأجانب لنقل روايتكم من مستوطنات غلاف غزة، فلماذا لا تسمحون لنا الآن بدخول غزة لنقل ما يحدث هناك؟ إذا كنتم واثقين من روايتكم، دعونا نراها بأنفسنا."

وختم مورجان حديثه بالتشديد على أهمية الشفافية، قائلا:
"ما تقومون به هو محاولة لحجب الحقيقة عن العالم، وهو ما يسمح لكم بالاستمرار في الكذب دون محاسبة. إذا كنتم تؤمنون بأن جيشكم هو الأكثر أخلاقية، فليفتح المجال أمام الإعلام الدولي ليرى الحقيقة على الأرض."

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