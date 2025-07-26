إعلام غزة: 122 شهيدا في المجاعة وسوء التغذية بالقطاع

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن سقوط 122 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية داخل القطاع من بينهم 83 طفلا، وذلك بحسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية» في بيان عاجل.

الجانب الفلسطيني من المعبر

من جانبه؛ قال رمضان المطعني، موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن المنطقة المحيطة بالمعبر تشهد أوضاعًا أمنية متوترة، في ظل سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، لافتًا إلى سماع دوي اشتباكات وإطلاق نار وقذائف منذ قليل، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

وأكد أن هذه الظروف تجعل من معبر رفح منطقة عمليات، لا تصلح حاليًا للمرور الآمن من الجانب الفلسطيني.

وأوضح المطعني ، خلال رسالة له على الهواء، أن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال يعمل على مدار الساعة دون انقطاع، في ظل جهود مكثفة تبذلها الدولة المصرية لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.