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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء البريطاني: يجب على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات لإنهاء مأساة غزة

كير ستارمر
كير ستارمر
هاني حسين

أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات برا لإنهاء الوضع المأساوي في غزة، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية .

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس"، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس تغيير استراتيجيتها في التعامل مع ملف غزة.


وأوضح الموقع الأمريكي، أنه بعد مرور ستة أشهر على توليه الرئاسة، لا يبدو أن الرئيس ترامب قد اقترب من إنهاء الحرب في غزة.. فالأزمة الإنسانية أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، و المفاوضات متوقفة، فيما تتزايد عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل على الساحة الدولية.

بريطانيا اخبار التوك شو غزة قطاع غزة الاحتلال

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