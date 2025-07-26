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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولون إسرائيليون يهددون بالاستيلاء على سفينة حنظلة المتجهة إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

هدد مسؤولون إسرائيليون بالسيطرة على سفينة "حنظلة" المتجهة إلى قطاع غزة، في حال رفضها العودة إلى نقطة انطلاقها، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن "القوات البحرية ستتعامل مع السفينة حال اقترابها من المياه الإقليمية لغزة، ولن يسمح لها بالوصول إلى شواطئ القطاع".

وتقل سفينة "حنظلة" عددا من النشطاء الدوليين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وقد انطلقت من أحد الموانئ الإيطالية قبل أيام، في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على غزة.

ويأتي تحرك السفينة بعد نحو شهر ونصف من اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول "مادلين"، الذي كان يضم على متنه ناشطين، بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، الناشطة البارزة في مجال التغير المناخي.

وأعلن منظمو رحلة "حنظلة" اليوم أنهم باتوا قريبين من النقطة ذاتها التي تم فيها اعتراض أسطول "مادلين"، وأنهم يتوقعون أن تتم محاولة إيقافهم في الساعات القليلة المقبلة.

مسؤولون إسرائيليون سفينة حنظلة قطاع غزة المياه الإقليمية لغزة الحصار البحري المفروض على غزة

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