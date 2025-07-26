أكسيوس: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم في غزة

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منزعج من مقتل فلسطينيين ويريد إنهاء الحرب في غزة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

إنهاء الحرب بغزة

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمارس ضغطا على نتنياهو بالأشهر الماضية لإنهاء الحرب بغزة.

اتخاذ موقف أكثر صرامة

كما أكد على أن الرئيس الأمريكي شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بعض الحالات على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حماس، وأن أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة.

من جانب آخر؛ أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، عن ارتقاء 47 شهيدًا فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

فيما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 6 شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس، جنوبي القطاع.