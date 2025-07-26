ارتفاع عدد ضحايا العدوان لـ47 شهيدًا منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، عن ارتقاء 47 شهيدًا فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قصف الاحتلال

فيما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 6 شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس، جنوبي القطاع.

الوضع الإنساني في القطاع

من جانبه؛ أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من حصار وتجويع ممنهج يمثل جريمة حرب واضحة وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مرحلة مأساوية، حيث تحوّل عدد كبير من السكان إلى هياكل عظمية في صورة غير إنسانية.

وأوضح الهباش خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك محاولات عربية ودولية وفلسطينية لكسر هذا الحصار، بالتنسيق مع مصر وعدد من المنظمات الدولية، لكن جميع هذه الجهود لا تزال غير كافية، مضيفًا أن قطاع غزة يحتاج 800 شاحنة يوميًا من المواد الغذائية لتوفير الحد الأدنى من الإغاثة لأكثر من مليوني فلسطيني، إلا أن هذه الجهود تُواجَه بمنع إسرائيلي متعمد.