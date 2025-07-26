تقارير إعلامية: معبر رفح يعمل بكامل طاقته.. ومصر تواصل إدخال المساعدات

قال رمضان المطعني، موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن المنطقة المحيطة بالمعبر تشهد أوضاعًا أمنية متوترة، في ظل سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، لافتًا إلى سماع دوي اشتباكات وإطلاق نار وقذائف، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

وأكد أن هذه الظروف تجعل من معبر رفح منطقة عمليات، لا تصلح حاليًا للمرور الآمن من الجانب الفلسطيني.

أوضح المطعني ، خلال رسالة له على الهواء ، أن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال يعمل على مدار الساعة دون انقطاع، في ظل جهود مكثفة تبذلها الدولة المصرية لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن القاهرة نجحت خلال الساعات الماضية في إدخال 117 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، و17 شاحنة أخرى عبر معبر زكيم، محملة بالمواد الغذائية والطحين ولبن الأطفال.

وأكد أن هذه التحركات تعكس ضغطًا مصريًا مستمرًا لتسهيل إدخال الإغاثة إلى غزة.

المنظومة اللوجستية

وأكد موفد القاهرة الإخبارية أن محافظة شمال سيناء رفعت درجة الاستعداد إلى أقصى حد، مشيرًا إلى أن المنظومة اللوجستية تضم آلاف الشاحنات، جرى تجهيزها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والسلطات المعنية.

وقال إن مصر توفر مخازن ومرافق كاملة للتخزين والتجهيز، مشيرًا إلى أن المساعدات المصرية تمثل أكثر من 80% من إجمالي ما دخل إلى غزة، متجاوزة ما قدمته العديد من الدول مجتمعة.

واختتم بالإشارة إلى نداء مصري رسمي وجّهته السلطات للعالم بأنها جاهزة لاستقبال المساعدات جوًا وبرًا وبحرًا وتنسيق دخولها للقطاع.