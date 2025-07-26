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أحمد موسى يفضح مخطط إسرائيل وأمريكا لتنازل مصر عن 720 كيلومترا من سيناء لفلسطين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يفضح مخطط إسرائيل وأمريكا لتنازل مصر عن 720 كيلومترا من سيناء لفلسطين

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

كشف  الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أخطر وثيقة تفضح أسرار الحملات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.


وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : مع تولي أوباما رئاسة أمريكا بدا العمل على هذا المخطط ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  في منتصف يناير 2010  عرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مقترح تسوية الصراع مع الفلسطينيين تحت عنوان البدائل الإقليمية لفرة دولتين لشعبين ".


واكمل الإعلامي احمد موسى :"  المخطط كان يتحدث عن تنازل مصر عن 720 كيلو متر من أراضي سيناء لثاتلح الدولة لفلسطينية وضمها لقطاع غزة ". 
 

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