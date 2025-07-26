أحمد موسى ردا على مخطط إسرائيلي للتنازل عن جزء من سيناء لغزة: بنحافظ على حدودنا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أخطر وثيقة تفضح أسرار الحملات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.



وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " المخطط كان يتحدث عن أن مصر تحصل على أراضي من إسرائيل جنوب غرب النقب والمنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمر يمكن ان تصل لـ 720 كيلو متر وتحصل مصر على مميزات اقتصادية ".

وأضاف موسى :" لو المنطقة اللي إسرائيل اتكلمت عنها هتتنازل عنها لمصر لو فيها ذهب وشهد مش عايزنها وإحنا بنحافظ على أرضنا وحدودنا ".



وتابع "كل رئيس مصري يحافظ على مصر وحدودها كما هي دون تغيير ".

وأكمل أحمد موسى :" أي رئيس مسؤول عن حماية أرضه وبلده وهتفضل ارضنا زي ما هي إلى أن يشاء الله ".